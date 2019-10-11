Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ekim son bölüm izle! Canlı yayında eşinden karaciğerini isteyen Melike Özmen'in gergin karşılaşması! 11.10.2019 16:13

Müge Anlı canlı yayınında bugün, son dakika haberleri peş peşe geldi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yapan Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan son dakika olayı izleyiciyi ekrana kilitledi. Melike Özmen isimli genç kadın, 12 yıllık eşine hasta iken karaciğerini veriyor. Eşi ise iyileştiği ilk andan itibaren Melike Özmen'i aldatıyor. Bunu öğrenen genç kadın Müge Anlı canlı yayınında eşine verdiği karaciğerini geri isteyince herkes şoka girdi. Kalbinin çok kırıldığını ve ondan intikam almak istediğini belirten genç kadının Müge Anlı'da son dakika açıklamaları ise gündeme damgasını vurdu. İşte 11 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde son dakika gelişmeleri!