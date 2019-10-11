Müge Anlı canlı yayında gergin anlar! Aldattığı eşinin karaciğeri ile yaşayan Ekrem Özmen sevgilisiyle Müge Anlı'ya çıkınca...
Müge Anlı'da bir garip hikaye... Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü. 12 yıllık hasta eşine verdiği karaciğerini isteyen Melike Özmen sosya medya gündemine otururken, 11 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri herkesi şok etti. Aldattığı eşinin karaciğeri ile yaşayan Ekrem Özmen, hamile bıraktığı sevgilisi Zekiye Altun ile canlı yayına katıldı. 30 yaşındaki Melike Özmen ile karaciğerini verdiği eşi Ekrem Özmen'in karşılaşması gündeme bomba gibi düştü. "Kalbim çok kırıldı, ciğerimi geri istiyorum" diyen Melike Özmen, eşinin sevgilisi Zekiye Altun ile canlı yayında gergin anlar yaşadı. Müge Anlı ve programda bulunan Avukat Rahmi Özkan ise yaşanan gelişmelerin ardından canlı yayında Ekrem Özmen'e tepki gösterdi. Müge Anlı'nın, "Ben senin gibi bir adamın nikahında 1 saat bile kalmam." sözleri stüdyoda alkış aldı. İşte 11 Ekim Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv'nin büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında stüdyoda gergin anlar yaşandı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Melike Özmen, eşinin sadece ciğerini almadığını aynı zamanda yaptıklarıyla kalbini çok kırdığını söyledi. Daha önce aldatıldığını öğrenseydi ciğerini kesinlikle vermeyeceğini söyleyen Melike Özmen, Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyerek eşinin yaptıklarının cezasını çekmesi gerektiğini dile getirdi. 11 Ekim müge Anlı canlı yayınına hamile sevgilisi Zekiye Altun ile katılan Ekrem Özmen'in yalanları ortaya çıkınca Müge Anlı ve Avukat Rahmi Özkan çileden çıktı...
MÜGE ANLI'DA MELİKE ÖZMEN İLE KARACİĞERİNİ VERDİĞİ EŞİ KARŞI KARŞIYA - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu gün yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.Hasta eşine karaciğerini veren Melike Özmen, eşi iyileştikten sonra onu aldattığı için karaciğerini geri istediğini canlı yayında belirtti. 12 yıllık eşi tarafından aldatıldığını ve karaciğerini isteyen genç kadının canlı yayındaki söylemleri ise herkesi ekrana kilitledi. "Kalbim çok kırıldı, ondan intikam almak istiyorum" diyen genç kadının eşi Ekrem Özmen, 11 Ekim Müge Anlı canlı yayınına sevgilisi Zekiye Altun ile birlikte geldi.
EVLİ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALAN KADIN KONUŞTU!
Zekiye Altun'un, "Ekrem bana kendi karaciğerini Melike'ye verdiğini söyledi. ben Melike'nin Ekrem'e ciğerini verdiğini bilmiyordum. Ben olmasaydım da boşanacaklarmış zaten hem Ekrem hem de ailesi bana bunları söyledi. Ses kayıtları da var telefonumda. " açıklaması Müge Anlı çileden çıktı.
MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI!
Müge Anlı, Ekrem Özmen ve sevgilisi Zekiye Altun'a canlı yayında tepki gösterdi. Müge Anlı,"Sen şimdi bu adam seni seviyor Melike'ye yaptıklarını sana yapmaz sanıyorsun ya, yanılıyorsun. Daha çok küçüksün. Bi kere bu adam sana en başında yalan söylemiş, bir düşün bakalım neden yalan söylemiş. Adam ya da kadın şerefsizse evlilik hayatındaki her şeyi anlatır" şeklinde tepki gösterdi.