Müge Anlı canlı yayında gergin anlar! Aldattığı eşinin karaciğeri ile yaşayan Ekrem Özmen sevgilisiyle Müge Anlı'ya çıkınca...

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI!

Müge Anlı, Ekrem Özmen ve sevgilisi Zekiye Altun'a canlı yayında tepki gösterdi. Müge Anlı,"Sen şimdi bu adam seni seviyor Melike'ye yaptıklarını sana yapmaz sanıyorsun ya, yanılıyorsun. Daha çok küçüksün. Bi kere bu adam sana en başında yalan söylemiş, bir düşün bakalım neden yalan söylemiş. Adam ya da kadın şerefsizse evlilik hayatındaki her şeyi anlatır" şeklinde tepki gösterdi.