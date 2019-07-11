Müge Anlı ile Güven Bana 3. bölüm izle | 11 Temmuz 11.07.2019 23:07

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla dikkat çeken Güven Bana yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. "1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız?" sloganıyla dikkat çeken program izleyicileri ekran başına kilitliyor. Müge Anlı Güven Bana 3. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı yeni programı Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunduğu program bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 11 Temmuz Müge Anlı ile Güven Bana 3. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?