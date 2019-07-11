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  • 11.07.2019 23:26
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 23:26

Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasına nasıl başvurulur? Başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru formu

Perşembe akşamlarının kısa sürede sevilen yarışma programı Müge Anlı ile Güven Bana izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programı izleyen izleyiciler Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasına nasıl başvurulur sorusuna yanıt arıyor. Peki, Müge Anlı ile Güven Bana başvurusu nasıl yapılır? İşte Müge Anlı ile Güven Bana başvuru formu...

Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasına nasıl başvurulur?

Müge Anlı'nın Güven Bana Yarışması izleyiciler tarafından kısa sürede sevilen programlardan birisi oldu. Yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasına nasıl başvurulduğunu araştırıyor. İşte Güven Bana başvurularıyla ilgili merak edilenler...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ATV ekranlarına yeni programı Güven Bana yarışmasının başvurularının nasıl yapıldığı merak ediliyor.Güven Bana yarışmasına katılmak için başvuru formunu eksiksiz doldurup göndermeniz gerekmektedir. Başvuru formunda kişisel bilgileriniz, iletişim ve adres bilgileriniz istenecek. Ayrıca hobileriniz de sorulacak. Sevdiğiniz film, kitap, programlar, yabancı diller, yurt dışı gezileriniz sorulacak. Formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Ayrıca yanlış ve yalan bilgiler yazarsanız yarışmaya katılamazsınız. Lütfen formu doldururken dikkat ediniz.

GÜVEN BANA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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