Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de izleyici karşısına çıkan yeni yarışma Güven Bana ilk bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. Güven Bana'nın ilk bölümüne bir futbol sorusu damga vurdu. Müge Anlı'nın yarışmacıya yönelttiği soruda "Hangisi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımlarının üçünde de forma giymiş futbolculardan birisidir" diye soruldu. Şıklar arasında Sergen Yalçın, Aymut Kocaman, Metin Oktay ve Rıza Çalımbay vardı. İşte sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen ve illk bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışmasına damga vuran futbol sorusu...
Müge Anlı Güven Bana yarışması ilk bölüme damga vuran futbol sorusu (Video)28.06.2019 11:23
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