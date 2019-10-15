Müge Anlı DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı! Mustafa Celep'in babası bakın kim çıktı... 15.10.2019 11:21

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te başarılı sunucu Müge Anlı, Mustafa Celep'in DNA testi sonucunu canlı yayında açıkladı. Yozgat'ta yaşayan Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu bilmediğini belirtti. Biyolojik babasını aramaya gelen Mustafa Celep'in babası kim? 15 Ekim Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı! İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmesi...