Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu? 02 Ocak 2019, Çarşamba

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Tuncer ve Emine Ustael ile Havva Palu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Atv'nin başarılı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Meryem ve Melike Tahnal'ın kaybıyla ilgili herkes birbirini suçlamaya devam etti. Cinayet, gasp, tehdit, yağma ve istismar iddiaları her geçen gün artıyor. 2Ocak Müge Anlı canlı yayınına telefonla ağlanan 3 kişinin anlattıkları, olayın içinde Tuncer Ustael'in parmağının olduğunu işaret etse de, Havva Palu'nun sakladığı bir gerçek kafaları karıştırdı. İşte 2 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...