Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirdi! Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in ifadesi ortaya çıktı! Katiller... 30.04.2019 14:49

Müge Anlı canlı yayında Konya'daki evlerinde öldürülen Büyükşen çiftinin olaydan sağ çıkan kızı Büşra Büyükşen'in ifadesini okudu. Türkiye'nin en güvenilir programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde stüdyoda gergin anlar yaşandı.Müge Anlı'nın kendisine yönelttiği sorular karşısında çelişkili ifadeler vermeye devam eden Büşra Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Konya'daki evlerinde, gözü önünde annesi Necla ve babası Metin Büyükşen'in​ öldürülmesiyle ilgili Büşra Büyükşen ne saklıyor? İşte 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!