Müge Anlı canlı yayınında Nilgün (Nalan) Şimşek'in cinayet anını anlattı: Oturur vaziyetteydi ve ağzında köpük vardı... 01.11.2019 13:45

Müge Anlı canlı yayınında Nilgün (Nalan) Şimşek cinayetinin detayları dehşet verdi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan anne - kızın anlattıkları herkesi şoke etti. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek Hatay İskenderun'dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek'in, Nilgün (Nalan) Şimşek kaybıyla ilgili komşularına, Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı" sözleri üzerine olayın devamı çorap söküğü gibi geldi. Nilgün Şimşek'e ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nilgün (Nalan) Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek hakkında kan donduran ifadeyi ortaya çıkardı. Şimşek çiftinin iki oğlu da babalarının Nilgün Hanım'ı öldürdüğünü belirtiirken, küçük çocuğun verdiği ifade ile stüdyo buz kesti! Küçük çocuğun annesi Nilgün (Nalan) Şimşek'in cinayetini anbean anlattığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayınında son Nilgün Şimşek olayının dehşet veren detayları...