Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Tuncer Ustael gözaltına alındı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ilginç bir olay yaşandı. Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael stüdyoda gözaltına alındı. 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı. Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael, kendisini katil olarak gösteren ailesinin gerçek katiller olduğunu söyledi. Yaşanan gelişmeler sonrası Müge Anlı stüdyosuna gelen polisler damat Tuncer'i başka bir sebepten gözaltına aldı.İşte 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık24 Aralık 2018, Pazartesi
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