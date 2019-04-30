Atv ekranlarında yayınlanan rekortmen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, bir mucize daha gerçk oldu. 35 yıllık hasreti Müge Anlı, sonlandırdı! Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Leyla Sarıkaya, bugün kardeşi Naile'ye kavuştu. O anlar canlı yayındaki izleyiciyi gözyaşlarına boğdu! İşte 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınındaki film gibi hikaye!
Müge Anlı canlı yayınında film gibi hikaye! Olmaz denilen oldu, 35 yıllık özlem 24 saatte son buldu!30.04.2019 11:57
- Müge Anlı canlı yayınında film gibi hikaye! Olmaz denilen oldu, 35 yıllık özlem 24 saatte son buldu!
- Magandanın öldüresiye dövdüğü çocuk o anları anlattı
- Ramazan pidesi fiyatları son dakika ne kadar? Ramazan pidesi fiyatları gramajı İstanbul, Ankara kaç para?
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
- İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 5, Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü
- İstanbul’da magandalar asker uğurlamalarında yol kapatıp trafikte havaya ateş açtı
- Son dakika: TCMB Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon açıklaması
- İstanbul'daki çatlaklar ne anlama geliyor? Zemine aşırı yüklenmemi var?
- Sarp Sınır Kapısında ele geçirildi! Tam 6 milyon 500 bin lira değerinde...
- İşte YSK'nın İstanbul takvimi
- Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı!
- Dış ticaret açığı azalıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.