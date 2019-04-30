Müge Anlı canlı yayınında film gibi hikaye! Olmaz denilen oldu, 35 yıllık özlem 24 saatte son buldu! 30.04.2019 11:57

Atv ekranlarında yayınlanan rekortmen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, bir mucize daha gerçk oldu. 35 yıllık hasreti Müge Anlı, sonlandırdı! Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Leyla Sarıkaya, bugün kardeşi Naile'ye kavuştu. O anlar canlı yayındaki izleyiciyi gözyaşlarına boğdu! İşte 30 Nisan Müge Anlı canlı yayınındaki film gibi hikaye!