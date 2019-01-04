Müge Anlı canlı yayında Tuncer ve İsa'nın yaptıkları ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında Havva Palu'nun ifadesini okudu! 04 Ocak 2019, Cuma

Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesinin eski kiracısı Fırat Atılım Kaştaş tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. 4 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, birbirini suçlayan taraflar karşı karşıya geldi. Meryem Tahnal'ın cesedinin bulunması için polis ekipleri tarafından başlatılan kazı çalışmaları devam ederken Müge Anlı canlı yayında İsa Bey hakkında şok eden gerçeği ortaya çıkarttı. Ancak annesi Havva Hanım ısrarla oğlunu savunmaya devam etti. Bu sırada Müge Anlı ekibiyle görüşen Palu ailesinin eski kiracısının açıklamaları, aslında her şeyi ortaya çıkartır nitelikteydi. İşte 4 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...