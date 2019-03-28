Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Define olayında sözde Mehdi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'ndan pişkin sözler 28.03.2019 13:26

Müge Anlı'da araştırılan esrarengiz define kazısının sır ismi Nur Mehmet Pehlivanoğlu, (28 Mart) Müge Anlı canlı yayınında konuştu. İstanbul'un Silivri Gümüşyaka Semtinde yanlarındaki 3 şahısla birlikte kiraladıkları bir villada, define çalışmasına katılan Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'e ne oldu? Kod adı Mehdi olan Nur Mehmet Pehlivanoğu, define ararken olanları anlattığı sırada kullandığı cümleyle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.