Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'nın yayın günü değişti! (Video) 11.09.2019 12:32

Müge Anlı canlı yayında Güven Bana yarışmasının yayın gününün değiştiğini açıkladı. Sunduğu programlarla Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Güven Bana yarışmasıyla her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. 5 Eylül tarihinde 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Güven Bana programı yeni gününde Atv ekranlarında olacak. Peki, Güven Bana hangi gün yayınlanacak?

Sevilen yarışma programı Müge Anlı ile Güven Bana'nın, dizi sezonunu açılmasıyla birlikte yayın günü değişti. Müge Anlı bu değişikliği, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevenlerine duyurdu.

Hem izleyicilerinde hem de yarışmacılarda büyük bir heyecan yaratan program, bundan böyle Cumartesi günleri saat 20:00'da yayınlanacak.