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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'nın yayın günü değişti!

Müge Anlı canlı yayında Güven Bana yarışmasının yayın gününün değiştiğini açıkladı. Sunduğu programlarla Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Güven Bana yarışmasıyla her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. 5 Eylül tarihinde 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Güven Bana programı yeni gününde Atv ekranlarında olacak. Peki, Güven Bana hangi gün yayınlanacak?

11.09.2019 12:38 - Son Güncelleme: 11.09.2019 12:38
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'nın yayın günü değişti!

GÜVEN BANA HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Güven Bana ilk yayınlandığı andan itibaren oldukça yoğun ilgi gördü. Sevilen yarışmanın dizi sezonunun başlamasıyla yayın günü değişti. Müge Anlı, programdaki değişikliği sunduğu Tatlı Sert programında duyurdu. Her bölümüyle reyting rekorları kıran, hem seyircide hem de yarışmacılarda büyük heyecan uyandıran Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı artık Cumartesi saat 20.00 da izleyicisiyle buluşacak.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'nın yayın günü değişti!

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana 5 Eylül tarihinde 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'nın yayın günü değişti!

Güven Bana yarışmasının 10. bölümünde izleyicilerin merakla araştırdığı bir soru soruldu. Yarışmacılara "Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusu soruldu.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'nın yayın günü değişti!

İşte Güven Bana'nın 10. bölümünün soru ve cevapları...

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'nın yayın günü değişti!
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