Milli Savunma Bakanlığı, ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da 13-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın da katılımı ile başarıyla icra edilen uluslararası ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB paylaştı! İşte ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı’na ilişkin görüntüler24.05.2019 23:38
- MSB paylaştı! İşte ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı’na ilişkin görüntüler
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