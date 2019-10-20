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MSB açıkladı: ABD'li askerlere bildirildi

20.10.2019 02:03

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yollar ABD’li askeri iletildi."ifadelerine yer verdi.


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