Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira... 12.03.2019 10:42

Milyonlarca emekliye güzel haber geldi. Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek. İkramiye nedeniyle bakım desteği kesilenlere de geriye dönük 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak. Emeklinin bayram ikramiyesine ve geriye dönük toplu ödemeye dair tüm sorunların cevabı haberimizde...