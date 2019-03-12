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Milyonlarca emekliye müjdeli haber! Tam 9 bin 688 lira...

12.03.2019 10:42

Milyonlarca emekliye güzel haber geldi. Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek. İkramiye nedeniyle bakım desteği kesilenlere de geriye dönük 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak. Emeklinin bayram ikramiyesine ve geriye dönük toplu ödemeye dair tüm sorunların cevabı haberimizde...


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