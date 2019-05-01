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Milli süper lazer silahı görücüye çıktı (VİDEO)

01.05.2019 16:27

TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. TÜMOL, IDEF'de görücüye çıktı.


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