Milli süper lazer silahı görücüye çıktı (VİDEO) 01.05.2019 16:27

TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. TÜMOL, IDEF'de görücüye çıktı.