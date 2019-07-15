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Milli marşımızı çaldıran Ayhancan Güven'in yüzündeki gururlu bakışlar kameraya yansıdı

15.07.2019 12:32

Silverstone'da gerçekleştirilen Porsche Mobil 1 Supercup yarışında harika bir performans göstererek milli marşımızı çaldıran Ayhancan Güven'in yüzündeki gururlu bakışlar kameraya yansıdı.


Ayhancan Güven, Silverstone'da gerçekleştirilen Porsche Mobil 1 Supercup yarışında harika bir performans göstererek zafere ulaşmayı başardı. Yarış sonrası milli marşımızı çaldıran Güven'in yüzündeki gururlu bakışlar kameraya yansıdı. Güven'in başarısını kutlayan İngiliz spiker ise milli marşımız çalarken "Buralarda dinlemeye alışık değildik" yorumunu yaptı.

21 yaşındaki genç pilot, bu sonuçla şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olmayı başardı.

Porsche Mobil1 Supercup'ın 5. ayak yarışları 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'daki Hockenheim pistinde koşulacak.

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