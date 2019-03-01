Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...' 01.03.2019 13:56

Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı ama böylesi ilk ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra çıkacak olan belgesel 'Leaving Neverland'de yer alacak mağdurlardan biri olan Wade Robson cinsel istismar iddiaları dünyayı salladı. Daha önce banyosunda çıplak çocuk fotoğrafları bulunan Michael Jackson hakkındaki iddialar sadece bununla sınırlı değil.