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Metrobüste taciz skandalı! Şüpheli genç kızın çığlık atmasıyla yakalandı

14.10.2019 14:15

Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne giden metrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen 61 yaşındaki E.D. gözaltına alındı. Şüpheli, genç kızın çığlık atmasıyla yakalandı.


Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.


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