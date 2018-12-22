Metin Akpınar'dan canlı yayında darbe çığırtkanlığı 22 Aralık 2018, Cumartesi

Metin Akpınar canlı yayında darbe çığırtkanlığı yaptı. Halk TV'de Uğur Dündar moderatörlüğünde yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar skandal sözler sarf etti. Başkan Erdoğan'ın Rusya ile ilgili iyi ilişkilerini kast ederek geçmişte yaşanan darbe olaylarının sebebi olarak Rusya ile yakınlaşmayı gösteren Akpınar, canlı yayında darbe çığırtkanlığı yaptı. İşte Akpınar'ın canlı yayında sarf ettiği o skandal sözler...