Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 20 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak? 20.03.2019 07:46

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta başından itibaren artan sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Mart hava durumu raporu...