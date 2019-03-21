Meteoroloji'den son dakika hava durumu | 21 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak? 21.03.2019 08:38

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla'nın doğu ve Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta başında yükselen sıcaklıklardan sonra serin bir havanın etkili olduğu İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Mart 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...