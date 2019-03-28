Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 28 Mart 2019 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yayınladığı son tahminler ile bu sorunun yanıtını verdi. Yapılan tahminlerde bugün özellikle Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğlu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 28 Mart 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 28 Mart 2019 hava durumu28.03.2019 10:41
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