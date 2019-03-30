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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! 30 Mart 2019 hava durumu

30.03.2019 11:16

30 Mart 2019 Cumartesi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilirken, bazı bölgelerin ise kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışının etkisi altında kalacağı açıklandı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 30 Mart 2019 Cumartesi son dakika hava durumu tahminleri...


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