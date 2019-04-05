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Meteoroloji'den 15 ile son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2019 hava durumu

05.04.2019 09:55

5 Nisan 2019 Cuma hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yeni güne ilişkin tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde 15 il için sağanak yağış uyarısında bulunulurken, geri kalan illerde ise güneşli havanın hakim olacağı bilgisi verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Nisan 2019 Cuma Türkiye geneli hava durumu...


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