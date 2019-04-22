Meteoroloji'den 12 ile son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan 2019 hava durumu 22.04.2019 09:38

22 Nisan 2019 Pazartesi son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 ile yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinde havanın yağışlı olacağı tahmini yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Nisan 2019 hava durumu tahminleri...