Yol Durumu

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'a veda

18 Aralık 2017, Pazartesi
Cumartesi günü evinde hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.
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