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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kına gecesi sosyal medyada olay yarattı

07.06.2019 10:19

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe'nin görkemli kına gecesi sosyal medyaya damgasını vurdu. 7 Haziran akşamı dünyaevine girecek olan çift kına gecesinde salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla giriş yaptı. İşte Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin kına gecesinden görüntüler.


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