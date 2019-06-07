Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kına gecesi sosyal medyada olay yarattı 07.06.2019 10:19

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe'nin görkemli kına gecesi sosyal medyaya damgasını vurdu. 7 Haziran akşamı dünyaevine girecek olan çift kına gecesinde salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla giriş yaptı. İşte Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin kına gecesinden görüntüler.