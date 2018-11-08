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Mersin'de Hacer Urgan sıkma börek satarak hayallerini gerçekleştirdi

08 Kasım 2018, Perşembe

Mersin'de yaşayan Hacer Urgan (42), sıkma börek satarak kazandığı parayla çok istediği otomobili satın aldı. Kadınların çalışması gerektiğini belirten Urgan, "Hayalerimiz parmaklarımızın ucunda. Kadın çalıştığı zaman ekonomi kazanır" dedi.


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