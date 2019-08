Melania Trump'ın G7 stili gündeme damga vurdu (Video) 27.08.2019 12:07

Fransa'da düzenlenen ve iklim değişikliği, küresel güvenlik ile ticaret gibi pek çok önemli konunun ele alındığı G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Trump'a, eşi Melania Trump da eşlik ediyor. Melania Trump'ın G7 stili gündem yarattı. İşte Melania Trump'ın gündeme damga vuran tarzı ve G7 Zirvesi'nden dikkat çeken görüntüler...

49 yaşındaki First Lady, dün sabah Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile bir araya geldi. İki first lady, Biarritz'in ünlü plajı Côte des Basques'de buluştu. Bir koruma ordusunun eşlik ettiği Melania Trump, üst kısmı beyaz, etekleri optik illüzyon yaratan kare yaka bir elbise giymişti.​

First lady, ünlü tasarımcı Alaia imzasını taşıyan 2 bin 880 sterlinlik elbisesi içinde son derece zarif görünüyordu. Melania Trump, kombinini beyaz Louboutin stilettolarla tamamlamıştı. Brigitte Macron, Trump'ı sıcak bir şekilde karşıladı. İki first lady basın mensuplarına el ele poz verdi. Macron ve Trump, daha sonra plajda dolaştı. Plajdaki sörfçülerin büyük ilgi gösterdiği ve etrafını sardığı iki first lady, genç sörfçülerle uzun uzun sohbet etti. Bu poz Fransa'daki G7 zirvesine damga vuran pozlardan biri oldu.