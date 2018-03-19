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Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

18 Mart 2018, Pazar

Zeytin Dalı Harekatı'nın 57. gününde Afrin'in merkezinin teröristlerden temizlenmesi için operasyon başlatıldı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, kent merkezindeki birlikler görülüyor.

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