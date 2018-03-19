Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Zeytin Dalı Harekatı'nın 57. gününde Afrin'in merkezinin teröristlerden temizlenmesi için operasyon başlatıldı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, kent merkezindeki birlikler görülüyor.
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde18 Mart 2018, Pazar
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