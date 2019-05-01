TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. Tüfeğe Monte Lazer (TÜMOL), Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2019) görücüye çıktı.
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor!01.05.2019 15:47
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