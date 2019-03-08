Meghan Markle ile Kate Middleton hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı! 08.03.2019 16:52

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle artık ailenin bir adım önünde dersek yalan olmaz. Neden anlaşamadıkları, küs olup olmadıkları merak ediliyor dünyanın en ünlü eltilerinin. Dünya gündeminde hep ilk sıralarda yer alan İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri ile ilgili bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.