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Külliye'de ittifak zirvesi

12 Aralık 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.


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