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Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası

03 Şubat 2018, Cumartesi
Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için İslam aleminden manevi destekler gelmeye devam ediyor. Mescid-i Aksa'da Fliistinli müslümanlar Mehmetçik için dua etti.
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