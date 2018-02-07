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Küçük çocuklardan duygulandıran şiirler!

06 Şubat 2018, Salı
Necip Fazıl'ın Sakarya şiirini okuyan minik kız grup toplantısında duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de AK Parti grup toplantısındaki konuşmasının ardından kürsüye gelerek şiir okuyan küçük çocuklar partililerden büyük alkış topladı.
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