Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest!

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yürütülen soruşturmada, Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partileri iddiası gündeme bomba gibi düştü. Telefonların yasak olduğu, uyuşturucu kullanımının serbestçe sağlandığı ve çoklu cinsel ilişki iddialarının bulunduğu bu kapalı devre partiye sanat ve magazin camiasından isimlerin de katıldığı öne sürülüyor. Öte yandan TAKVİM Kasım Garipoğlu'nun 15 milyon TL harcadığı 40. yaş partisini gündeme getirmiş ve partide dönen trafiğe dikkat çekmişti...