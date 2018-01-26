Yol Durumu

Konyaspor'dan duygulandıran video

25 Ocak 2018, Perşembe
Atiker Konyasporlu futbolcu ve teknik heyet Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e giden Mehmetçiklerimize asker kıyafeti giyerek mesaj gönderdi.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
nazmi nazmi

canlar elinize sağlik; memedimize allah yardım etin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2018 22:30
xyz xyz

Çok güzel olmuş Allah razı olsun...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.01.2018 14:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları