Konyaspor'dan duygulandıran video

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Atiker Konyasporlu futbolcu ve teknik heyet Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e giden Mehmetçiklerimize asker kıyafeti giyerek mesaj gönderdi.
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canlar elinize sağlik; memedimize allah yardım etin
Çok güzel olmuş Allah razı olsun...
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