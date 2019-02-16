Kolay emeklilik müjdesi | Bağ-kur'lular krediyle emekli olabilecek 16.02.2019 13:49

Prim borcu nedeniyle muradına eremeyen Bağ- Kur'lulara yeni bir imkan gündemde. Talep hayata geçerse, Bağ-Kur'lular krediyle emekli olabilecek. Peki, krediyle emekli olmanın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...