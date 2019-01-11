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Kocaeli'de motosiklet temizlik aracına çarptı: 1 ölü

10 Ocak 2019, Perşembe

İzmit ilçesinde yol temizleme aracına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasında bulunan nişanlısı yara almadan kurtuldu.


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