'Kızıl Soros' Osman Kavala kirli ilişkileri 23 Ekim 2017, Pazartesi

Türkiye'de darbe girişimlerinin destekçisi karanlık odakların aranan adamı Osman Kavala İstanbul'da gözaltına alındı. Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve İstihbarat Şefi Nazif Karaman A Haber'de Osman Kavala ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

METİN TOPUZ'LA AYNI SORUŞTURMADAN GÖZALTINA ALINDI

Karaman, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alınan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındı" dedi.

GEZİ'NİN FİNANSÖRÜ

Kavala'nın 15 Temmuz öncesinde bazı toplantılara katıldığı ve Gezi öncesinde bazı gruplara para transferi yaptığına dair incelemeler de devam ediyor.

KAOS PLANLARININ ARKASINDA KAVALA VAR

2013 yılında gerçekleştirilen Gezi olaylarında adı gündeme gelen iş adamı Osman Kavala F-16 uçaklarını modernize eden kişi olarak gündeme gelmiş, aynı zamanda HDP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını üreten kişi olmuştu. Kavala'nın adı Birgün Gazetesi'ni finanse eden iş adamı olarak ve İmralı Tutanakları'nın sızdırılması olayında da gündeme gelmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kavala'nın selamını İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettiği ortaya çıkmıştı .