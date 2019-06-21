Haberler Web TV Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü! Elendiği soruya bakın (Video)

Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü! Elendiği soruya bakın (Video)

21.06.2019 13:38

ATV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tam gaz devam ediyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular da seyirciler tarafından sıklıkla aranıyor. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. Ekran başında büyük ilgiyle izlenen yarışmanın son bölümüne ODTÜ'lü Ezgi Gürses Ortaköy sorusu ile damga vurdu! Elendiği soru sosyal medyaya düştü. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları