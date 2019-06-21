Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü! Elendiği soruya bakın (Video) 21.06.2019 13:38

ATV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tam gaz devam ediyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular da seyirciler tarafından sıklıkla aranıyor. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. Ekran başında büyük ilgiyle izlenen yarışmanın son bölümüne ODTÜ'lü Ezgi Gürses Ortaköy sorusu ile damga vurdu! Elendiği soru sosyal medyaya düştü. İşte o anlar...