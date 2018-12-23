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Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım, yarışmacıdaki o detayı fark etti!

23 Aralık 2018, Pazar

Kim Milyoner Olmak İster 795. bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyenleri ekrana kitleyen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde bir yarışmacıdaki ilginç bir detayı fark eden Murat Yıldırım bakın ne yaptı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...


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