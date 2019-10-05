Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soru sezon finali bölümünden itibaren merakla bekleniyordu. Kim Milyoner Olmak İster'de 12. soruya doğru cevap veren Arda Ayten 1 milyon TL'nin sahibi oldu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı....
Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyon TL'nin sahibi oldu! İşte o anlar...05.10.2019 22:53
- Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyon TL'nin sahibi oldu! İşte o anlar...
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: İktidarlarımız dönemine damga vuracak
- Eskişehir'de pompalı dehşeti! Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü
- Son dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük
- Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem!
- Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman? | BJK Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Şanlıurfa'da jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1'i Ağır 15 asker yaralandı
- Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Gençlerbirliği GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İsrail askeri korkup kaçtı! Komutanları kaçan askerleri böyle dövdü
- Yavuz gemisi Akdeniz'de sondaja başlıyor! Ve tarih verildi
- Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin istihbarat sorumlusu olduğu tespit edildi
- 9 yaşındaki Suriye'li çocuk mezarlığın kapısına asılı bir şekilde ölü bulundu! İntihar mı cinayet mi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.