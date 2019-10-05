Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyon TL'nin sahibi oldu! İşte o anlar... 05.10.2019 22:53

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soru sezon finali bölümünden itibaren merakla bekleniyordu. Kim Milyoner Olmak İster'de 12. soruya doğru cevap veren Arda Ayten 1 milyon TL'nin sahibi oldu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı....

