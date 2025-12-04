Engelli Ümmühan ilk kitabını yazdı

Zonguldak Alaplı MYO Konferans Salonu’nda, Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinlikte, Alaplı Kuzey Bakım Merkezi’nde 8 yıldır kalan 31 yaşındaki ruhsal engelli Ümmühan Kalender’in, tek başına kaleme aldığı 103 sayfalık şiirlerden oluşan "Gönlümden Süzülenler" adlı kitabının tanıtımı ve imza günü yapıldı. Alaplı Kuzey Bakım Merkezi’nde yaşamını sürdüren Ümmühan Kalender, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi kitabının ilk şiirine yansıttı. Kalender, kitabının ilk bölümünü "İlk Mızrak" adını verdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı şiirle taçlandırdı. Kalender’in şiirinde, "Rastlamadım daha önce senin gibi yüce gönüllü birine, Eşin benzeri yok ki senin, Canını ortaya koydun bu millet için, En kötü günün bile neşeyle geçsin, Pek çok iyilik yaptın bizler için" dizeleri yer aldı.