ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara taşınan Kim Milyoner Olmak İster adlı programın 29 Haziran Cumartesi tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmaya katılım sağlayan Arda Ayten gerek bilgisi ve bakış açısıyla gerekse duygu yüklü hayat hikayesiyle unutulmaz anlar yaşattı.
Kim Milyoner Olmak İster'de 1.000.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Arda Bey'in duygusal hikayesi (Video)02.07.2019 14:10
- Kim Milyoner Olmak İster'de 1.000.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Arda Bey'in duygusal hikayesi (Video)
- Arda Bey, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı! Arda Ayten kimdir? (Video)
- YSK’dan yeni karar! İllerin vekil sayısı değişti
- Bahçeli'den Gül ve Davutoğlu'na çok sert sözler: Türkiye'nin başına ördüğü çoraplar ortadadır (Video)
- Son dakika: Borsada yükseliş sürüyor! BIST 100 bin barajını aştı
- Son dakika: Başkan Erdoğan Çin'de resmi törenle karşılandı (Video)
- Emre Aşık velayeti kazanınca Yağmur Sarnıç kriz geçirdi! Dehşet veren anlar kameralara böyle yansıdı...
- Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 2 Temmuz (Video)
- Dolarda son dakika hareketliliği! 2 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları (Video)
- Taksicilere 'son durak' operasyonu polis kamerasında
- Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Emre Belözoğlu Formayla ilk pozunu verdi (Video)
- Bahçeli'den erken seçim mesajı: Seçim sayfası 2023'e kadar kapanmıştır (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.