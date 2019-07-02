Haberler Web TV Kim Milyoner Olmak İster'de 1.000.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Arda Bey'in duygusal hikayesi (Video)

Kim Milyoner Olmak İster'de 1.000.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Arda Bey'in duygusal hikayesi (Video)

02.07.2019 14:10

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara taşınan Kim Milyoner Olmak İster adlı programın 29 Haziran Cumartesi tarihinde yayınlanan bölümünde yarışmaya katılım sağlayan Arda Ayten gerek bilgisi ve bakış açısıyla gerekse duygu yüklü hayat hikayesiyle unutulmaz anlar yaşattı.


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