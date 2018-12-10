Kılıçdaroğlu'ndan vaat var maaş yok!10 Aralık 2018, Pazartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe sağlıklı bir demokrasi içinde hazırlanmadı. Sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır demesi gereken bir bütçedir. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2200 TL olacak" diyerek "asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" sözü verdi.
VAAT VAR MAAŞ YOK
Fakat Kılıçdaroğlu'nun bu sözü eleştirileri de beraberinde getirdi. Öyle ki bir yanda Kılıçdaroğlu asgari ücret için 2200 TL sözü verirken, öte yanda CHP'li belediyelerin işçileri maaşlarını alamamaktan şikayetçi oldu.
1 YIL BOYUNCA ÖDEME YAPILMADI
1 yıl boyunca maaşlarını alamadıklarını belirten CHP'li Avcılar Belediyesi'nin işçileri haklarını aramak için yürüyüş yapmış "emeğimizin alın terimizin karşılığını istiyoruz" sözleriyle belediyeye isyan etmişti.
- Kılıçdaroğlu'ndan vaat var maaş yok!
- Fatih Portakal'dan skandal "sokaklara çıkın" provokasyonu
- Akıncı Üssü Davası'nda gizli tanık neler anlattı?
- Milyonlarca araç sahibine müjde! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
- Komandolar sevk edildi! Hareketli saatler
- Devlet Bahçeli’den Binali Yıldırım açıklaması
- Sarıyer’de lüks otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
- Meksika'da meteor kayması böyle görüntülendi
- HDP'li Buldan'dan akılalmaz Öcalan sözleri
- Müge Anlı'da kan donduran gelişme! 2 çocuk annesi Meral Polat'a ne oldu?
- Başkan Erdoğan uyardı: Karşılarında beni bulurlar!
- Müge Anlı'da kan donduran gelişme! Yanmış kadın cesedi Meral Polat'a mı ait? Fikriye Hanım canlı yayında neler anlattı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.